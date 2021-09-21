Якутскую драму "Нуучча" планируют выпустить в ограниченный прокат по России

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Якутскую драму "Нуучча" Владимира Мункуева, которая принимает участие в основной конкурсной программе российского фестиваля "Кинотавр", планируется выпустить в ограниченный прокат по всей России, также фильм покажут на зарубежных смотрах. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал продюсер ленты Альберт Рябышев.

"Мы ведем переговоры с прокатчиком, надеемся, что сделаем прокат, который будет достаточно ограниченный, но такой, чтобы в каждом зале были те люди, которые хотят смотреть такое кино. Мы бережно и внимательно к этому относимся и хотим сделать так, чтобы люди, которые хотят посмотреть кино, имели возможность это сделать по всей стране", - сказал Рябышев. Продюсер Борис Хлебников добавил, что создатели также с волнением ждут возможности показать фильм в Якутии.

Драма "Нуучча" снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие происходит в Якутии в конце XIX века. По сюжету Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю. Роли в фильме исполнили Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова и другие артисты.

Режиссер Владимир Мункуев уточнил, что эпоха не играет ключевой роли, потому что пространство фильма погружает зрителя в некое безвременье. "Это мультикультурная история, она вне времени, вне однозначного культурного контекста. Огромное количество талантливых людей прикоснулись к ней и получилось то, что мы представили вашему вниманию", - пояснил слова режиссера Рябышев.

Ранее фильм удостоился Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада" международного кинофестиваля в городе Карловы Вары. По словам Рябышева, сейчас фильм получает большое количество предложений от международных смотров в Европе. В частности, его хотят показать на эстонском фестивале "Темные ночи", который ежегодно проходит в Таллине.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.