Михалков анонсировал премьеры по Бунину и Чехову в новом сезоне Центра театра и кино

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьеры по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова, а также детский спектакль запланированы в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова в новом театральном сезоне. Творческими планами народный артист РСФСР, художественный руководитель театра Никита Михалков поделился на сборе труппы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра.

"В конце ноября 2021 года состоится премьера спектакля "Темные аллеи" из цикла "Метаморфозы". Это литературно-сценический коллаж, состоящий из произведений И. А. Бунина ("Темные аллеи", "Руся", "Генрих", "Крем Леодор") и А. П. Чехова ("За яблочки", "Невидимые миру слезы", "Из воспоминаний идеалиста")", - проинформировали в пресс-службе. Спектакль поставил художественный руководитель театра.

В декабре 2021 года ожидается премьера спектакля "Сцены из деревенской жизни" режиссера Марии Шмаевич. Также в декабре планируется выпуск спектакля с участием Сергея Гармаша, который он восстановит специально для театра. Весной 2022 года состоится премьера спектакля "Механическое пианино" по мотивам произведений Антона Чехова. Ближе к концу сезона театр планирует выпустить и детский спектакль.

Художественный руководитель призвал артистов проявить инициативу и приносить свои творческие идеи. Также Михалков поблагодарил труппу, которая сейчас работает на чужой площадке, за терпение.

"Хотел бы поблагодарить вас за терпение, так как сейчас нам приходится работать в очень тяжелых условиях, на чужой площадке, без своей крыши над головой. Но наш театр строится, и будем очень надеяться, что он будет построен в те сроки, которые были обозначены. Прошу вас быть верными театральной дисциплине и очень надеюсь, что те, кто пройдут с нами этот нелегкий путь, получат в награду прекрасную сцену, современный театр, с прекрасным дизайном и оснащенный по последнему слову техники", - привели в пресс-службе слова худрука.

Сбор труппы прошел на временной сцене театра. В связи с началом реконструкции большой сцены на Поварской улице основной площадкой театра стала сцена учебно-театрального комплекса ГИТИС по адресу: ул. Академика Пилюгина, д.2. Директор театра Игорь Павлович Попов отметил, что по плану реконструкция должна завершиться к осени 2023 года.

Гастроли

Театр покажет в ряде городов премьеру прошлого сезона - спектакль "12". Это постановка по мотивам одноименного фильма Михалкова, которую он осуществил в соавторстве с драматургами - братьями Пресняковыми. Спектакль 15-24 декабря увидят зрители Саратова, Волгограда и Астрахани, в июне 2022 года - Санкт-Петербурга. Также ведутся переговоры о гастролях в Белграде.

В Москве постановку можно будет увидеть 26 и 27 сентября 2021 года на сцене МХАТ им. М. Горького.

О Центре театра и кино

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года. Его основной задачей является популяризация классической литературы и драматургии. Основной костяк труппы - выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Это молодые актеры из разных регионов страны, которые наиболее ярко проявили себя во время обучения в академии. На сборе труппы коллективу представили троих новых артистов.