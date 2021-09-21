Россия представляет на выставке в Париже более 200 шедевров из коллекции Морозовых

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев. Об этом заявила во вторник министр культуры России Ольга Любимова, выступая на пресс-конференции во французской столице перед открытием выставки "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства".

"Несмотря на пандемию коронавируса, все сложности, с которым столкнулись музеи и в России, и во Франции, мы смогли вместе с фондом "Луи Виттон" [Fondation Louis Vuitton] организовать эту уникальную экспозицию, - сказала министр. - В коллекции Михаила и Ивана Морозовых представлены шедевры европейского искусства, большинство которых никогда не покидали пределов России".

По ее словам, из-за пандемии открытие выставки переносилось трижды. "Но мы никогда не думали отменять ее, - подчеркнула она. - Я уверена, что выставка будет интересна самым разным поколениям зрителей".

Отвечая на вопросы журналистов в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, Любимова отметила, что экспозиция задумана как продолжение знакомства французской публики с крупнейшими коллекциями российских музеев. В 2016 году во Франции, напомнила она, с аншлагом прошла выставка картин из собрания другого выдающегося русского коллекционера Сергея Щукина. Ее посетило рекордное число посетителей - 1,3 млн человек.

Выставка "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" будет проходить в фонде "Луи Виттон" с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского - любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.