Российский сериал "Сны Алисы" включили в конкурс международного фестиваля Canneseries

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мистический сериал "Сны Алисы" продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова стал единственным российским проектом в основном конкурсе международного фестиваля сериалов Canneseries, который пройдет во Франции в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production.

"В основном конкурсе представлено 10 сериалов из Италии, Норвегии, Германии, Израиля, Финляндии и Аргентины. Единственный проект из России - сериал производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Сны Алисы", - рассказали в пресс-службе. Фестиваль откроется 8 октября.

Мистический триллер режиссера Андрея Джунковского рассказывает о старшекласснице Алисе из маленького северного городка, которой снятся страшные сны с предсказаниями будущего. Роли в проекте исполнили Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Александра Ребенок.

Ранее сериал включили в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market.