Лидеры музейного сообщества России и Франции проведут саммит в 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ведущие представители музейного сообщества России и Франции и профильные международные организации проведут саммит в 2022 году. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Саммит лидеров музейного сообщества России и Франции и профильных международных организаций - Российско-французский музейный диалог, отложенный в связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией, планируется провести в 2022 году", - написала министр на своей странице в Facebook.

По словам Любимовой, руководители ведущих российских музеев и их французские коллеги встретятся, чтобы обсудить актуальные проблемы как крупнейших музейных организаций, так и совсем небольших галерей.