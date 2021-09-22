Пять пар из России прошли в полуфиналы чемпионата мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Пять пар из России вышли в полуфиналы чемпионата мира по танго по итогам отборочных этапов. Результаты последнего из них были опубликованы во вторник на сайте чемпионата.

Россияне поборются за звание лучших как в салонном, так и в сценическом танго. В категории салонное танго отборочный этап успешно прошли Станислав Беккер и Юлия Осина, Александр Десятов и Мария Макаренко, а также Артем и Карина Довбуш. В сценическом танго Россию в полуфинале будут представлять Иван Золотухин и Виктория Пржедецкая. Еще одна пара - Михаил Ефимов и Дарья Печатникова - будет танцевать в обеих категориях.

В этом году чемпионат проходит сразу в двух форматах - онлайн и офлайн. Танцоры из России принимают участие в соревнованиях дистанционно, как и почти все другие иностранцы, которые не могли въехать в Аргентину из-за карантинных ограничений.

Финал чемпионата состоится 25 сентября. По данным организаторов, в общей сложности в чемпионате принимают участие более 400 пар из 25 стран мира. В прошлом году из-за пандемии соревнования прошли полностью в онлайн-формате.

Чемпионат мира по танго традиционно проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные и размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Сценическое танго - это заранее подготовленный зрелищный номер с акробатическими движениями.