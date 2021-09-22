Главархив Москвы опубликовал гравюры итальянских и французских мастеров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главархив Москвы опубликовал уникальные гравюры XVIII века итальянских и французских мастеров у себя на сайте. Их можно найти в разделе "Уникальные документы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К настоящему времени Главархив Москвы открыл доступ уже к более 350 уникальным документам и продолжает пополнять их коллекцию. Так, сейчас к ним добавились подлинники гравюр XVIII века итальянских и французских мастеров. Эти работы очень ценны для искусствоведов, историков, студентов и всех тех, кто интересуется мировой культурой. В Главархиве Москвы не только хранят подобные документы, но и знакомят с ними горожан", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В коллекции уникальных документов появилась гравюра "Привал кавалерии", созданная в 1742 году гравером Жак-Филиппом Леба с картины голландского живописца Филипса Вауэрмана. Также пользователям доступен изданный в 1793 году альбом гравюр-иллюстраций к поэме Гомера "Одиссея". Иллюстрации выполнены в технике контурного рисунка на манер древнегреческой вазописи мастером Томмазо Пироли с оригинальных рисунков художника Джона Флаксмана.

Основной объем новых уникальных документов составляют работы Джованни Баттисты Пиранези, итальянского гравера, художника и архитектора, одного из самых известных мастеров офорта. В коллекции представлены гравюры "Пейзаж с храмом Бахуса", "Вилла Памфили вблизи ворот Сан-Панкрацио" и "Руины портика храма Зевса" из серии Vedute di Roma ("Виды Рима"). Эту серию, над которой Пиранези работал на протяжении почти 30 лет, называют главным портретом Рима. Все последующие изображения Вечного города создавались с оглядкой на его гравюры.