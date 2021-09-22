Вышел трейлер "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер драмы Джоэла Коэна "Трагедия Макбета". Фильм стал дебютом Коэна, который он снял не в соавторстве со своим братом Итаном Коэном.

Сюжет черно-белой картины полностью повторяет трагедию Уильяма Шекспира.

Главную роль исполнил Дензел Вашингтон. Также в "Трагедии Макбета" снялись Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Майлз Андерсон, Гарри Меллинг, Кори Хоукинс и другие актеры.

В прокат фильм выйдет 25 декабря. На Apple TV+ кинолента будет доступна для просмотра с 14 января.