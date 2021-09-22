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Вышел трейлер "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна

Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд
'A24/YouTube'

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер драмы Джоэла Коэна "Трагедия Макбета". Фильм стал дебютом Коэна, который он снял не в соавторстве со своим братом Итаном Коэном.

Сюжет черно-белой картины полностью повторяет трагедию Уильяма Шекспира. 

Главную роль исполнил Дензел Вашингтон. Также в "Трагедии Макбета" снялись Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Майлз Андерсон, Гарри Меллинг, Кори Хоукинс и другие актеры.

В прокат фильм выйдет 25 декабря. На Apple TV+ кинолента будет доступна для просмотра с 14 января.

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