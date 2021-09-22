Ярмарку современного искусства Cosmoscow в Москве посетили 15 тыс. человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 350 художников представили свои работы на Девятой Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая прошла в Центральном Манеже в Москве 18-20 сентября. Ярмарку посетили 15 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мероприятия.

"В общей сложности Cosmoscow 2021 посетило 15 тыс. человек. Ярмарка проходила в формате COVID-free и посещение осуществлялось по сеансам с фиксированным временем входа. Свои стенды на ярмарке представило рекордное количество галерей - 82 галереи (с учетом участников стенда Created in Moscow) с самой широкой географией в истории ярмарки: посетители познакомились с искусством из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии", - отметили в пресс-службе.

Ярмарка в Манеже завершена, но Cosmoscow Online продолжается и будет доступна до 26 сентября.

Впервые участие в ярмарке приняла уже ставшая культовой гонконгская галерея Pearl Lam Galleries, она привезла такие громкие имена, как Чжан Хуань, Сэм Кокс (прославившийся как Mr Doodle), Занеле Мухоли и Энтони Микаллеф. Эстонская галерея Temnikova & Kasela показала работы Томми Кэша - известного эстонского рэп-исполнителя, а одним из художников на стенде берлинской Peres Projects стала Адриана Минолити - участница основного проекта 58-й Венецианской биеннале. Также широко были представлены российские галереи.

Лучшим стендом жюри ярмарки признало "Сцену" из Москвы. Своих победителей объявил Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow. Художником года Cosmoscow 2021 стала Ирина Корина, на выставке была представлена ее инсталляция. Музеем года был признан Мультимедиа Арт Музей, институцией года - Арт-резиденция "Выкса".