На "Кинотавре" состоялась премьера фильма Григория Добрыгина "На близком расстоянии"

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Режиссер Григорий Добрыгин представил в основном конкурсе "Кинотавра" фильм о пандемии и одиночестве "На близком расстоянии" с Ксенией Раппопорт в одной из главных ролей, передает корреспондент ТАСС.

Добрыгин участвует в конкурсе "Кинотавра" во второй раз, в 2019 году на фестивале он показал картину Sheena667. Действие его нового фильма разворачивается в разгар пандемии. "Мы все, мне кажется, разобщены и одиноки, и очень по-разному со своим одиночеством справляемся. Это корень, наверное, истории, какой-то ее исход или мои переживания", - рассказал режиссер.

По сюжету известная актриса находит у порога квартиры курьера из Средней Азии. На время болезни молодого человека она позволяет ему остаться в своем доме. Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и непрофессиональный актер Нурбол Уулу Кайратбек, которого Добрыгин нашел в настоящей курьерской службе.

По словам Раппопорт, на первой встрече режиссер попросил ее сохранять максимальную дистанцию в общении Кайратбеком, что было важно для работы, но ей давалось с трудом. "Уже на площадке, в квартире моей героини Инги, оказалось, что Нурбол довольно наглый парень, и эту дистанцию между нами было сложно поддерживать. Мне кажется, он так и не узнал до конца, что я еще в каких-то фильмах снималась, ему было в принципе все равно. Он довольно быстро начал позволять себе какие-то шуточки актерские, я отметила, что парень развивается в этом направлении, и я даже думала, что он куда-то будет поступать, но он пока что исчез", - поделилась актриса.

Добрыгин не показывал актрисе фильм до премьеры, поэтому впервые она увидела его вместе со зрителями на "Кинотавре". "Для меня был огромный сюрприз, и для меня все сложилось. Мне кажется, что у меня такой работы не было никогда, я ужасно рада, что этот опыт случился в жизни", - отметила Раппопорт.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.