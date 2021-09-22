Андрис Лиепа посвятит концерт в Кремлевском дворце Галине Улановой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники балетных трупп Большого театра, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинского и Михайловского театров 11 октября исполнят фрагменты спектаклей из репертуара легендарной советской балерины Галины Улановой. Концерт в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) пройдет в рамках проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи", сообщили ТАСС в среду организаторы мероприятия.

"В программе вечера - фрагменты классических балетов из репертуара великой Улановой и работы современных хореографов", - рассказали организаторы.

Режиссером вечера "Галина Уланова. Далекая близкая звезда" выступает лично Лиепа. Для участия в концерте он пригласил Нину Капцову, Семена Чудина, Ольгу Смирнову, Артемия Белякова, Оксану Кардаш, Дину Левин, Ивана Михалева, Марию Ильюшкину, Владимира Шклярова, Ксандера Париша, Ивана Зайцева и других известных танцовщиков.

По словам организаторов, одним из главных сюрпризов вечера станет премьера номера хореографа Ильи Живого "Взгляд" в исполнении Дины Левин и Семена Чудина.

"При создании этого номера я вдохновлялся образом Галины Сергеевны Улановой, представляя ее в своей роскошной огромной квартире в высотке на Котельнической набережной с лучшим видом в Москве. Я воображал, как она смотрела на Кремль, на эту шикарную набережную и тосковала при этом по своему любимому Ленинграду", - привели в пресс-службе слова хореографа.

Галина Уланова (1910-1998) - народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской премии, обладательница Ленинской премии. Солистка балетной труппы Большого театра с 1944 по 1960 год. Исполняла главные партии в балетах "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Красный мак" Рейнгольда Глиэра, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и других.

Проект Лиепы "Автографы и имиджи" призван познакомить зрителя с творчеством выдающихся артистов, его программы включают знаковые номера звезд балета XX века. У зрителей уже была возможность увидеть концерты, посвященные Рудольфу Нурееву, Майе Плисецкой, Вацлаву Нижинскому и Марису Лиепе.