"Медея" Александра Зельдовича выйдет в прокат 14 октября

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Современная интерпретация древнегреческого мифа "Медея" режиссера Александра Зельдовича с Тинатин Далакишвили и Евгением Цыгановым выйдет в российский прокат 14 октября. Об этом создатели картины сообщили на фестивале "Кинотавр".

Фильм "Медея" представили в основной конкурсной программе фестиваля. "Античная трагедия нас возвращает к факту необратимости, говорит о том, что в жизни есть какие-то вещи, которые невозможно повернуть назад. Это может нас разрушать, угнетать, но иногда мы пытаемся с этим справиться", - рассказал Зельдович.

Создатели охарактеризовали драму как трактовку мифа о Медее - женщине, которая доведена одиночеством и предательством до грани и готова на все. Роли в проекте исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Съемки проходили в России и Израиле. Прокатом фильма займется компания Sony Pictures, его выпустят 14 октября.

Режиссер отметил, что важной составляющей картины стала музыка, которую создал композитор Алексей Ретинский. Саундтрек записал оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса. "У каждого героя есть определенное звуковое поле, и эти звуковые поля при встрече влияют друг на друга. <…> Мне было важно избежать иллюстративности. Музыка должна гореть, взрыхлять сознание, но при этом быть отстраненной, давать другую перспективу происходящего, не разжевывать то, что показывает кино", - поделился Ретинский.

Международная премьера фильма "Медея" состоялась в конкурсной программе одного из крупнейших смотров - Locarno Film Festival. Молодежное жюри фестиваля присудило картине приз "за эффектную современную версию трагедии Еврипида".

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.