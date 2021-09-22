Теодор Курентзис и musicAeterna проведут творческую резиденцию в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса запустит серию творческих резиденций в России и за рубежом. Первые мероприятия пройдут в российской столице с 30 сентября по 3 октября, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе коллектива.

"С осени 2021 года musicAeterna каждые крупные гастроли превратит в полноценные творческие резиденции. В крупнейших городах Европы и мира - в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Гамбурге, Люцерне, Нью-Йорке, Токио - оркестр и хор musicAeterna будут не просто давать концерты, но и станут неотъемлемой частью культурной жизни, проводя образовательные программы, экспериментальные музыкальные и театральные проекты", - пояснили в пресс-службе.

Московскую резиденцию откроет показ фильма Лукино Висконти "Смерть в Венеции" и его обсуждение с Теодором Курентзисом. MusicAeterna даст три концерта в Большом зале консерватории. 1 и 3 октября оркестр под управлением Курентзиса исполнит Пятую симфонию Густава Малера и новое сочинение Алексея Ретинского "Анафора", написанное для малеровского состава оркестра с добавлением нетипичных инструментов вроде электрогитары, семантронов и водяных свистулек. 2 октября коллектив под управлением Федора Леднева исполнит сочинения Арнольда Шенберга, Альбана Берга, Антона Веберна, Марка Андре, Тору Такемицу и Алексея Ретинского.

В рамках резиденции пройдут мастер-классы Курентзиса и нидерландского хореографа Нанин Линнинг, прочитает лекцию австрийский музыковед Рената Старк-Войт, состоится публичная дискуссия "Диалог поколений: Малер - Ретинский".

Первая международная резиденция musicAeterna состоится в Люцерне 6-8 октября.

Оркестр и хор musicAeterna основаны Теодором Курентзисом в 2004 году. Репертуар коллектива, где играют музыканты из 12 стран и 20 городов России, объединяет шедевры старинной музыки, сочинения XIX-XX веков, новые экспериментальные опусы. С осени 2019 года musicAeterna работает в статусе независимого коллектива с резиденцией в Доме Радио в Петербурге.