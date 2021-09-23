Президентский фонд культурных инициатив планирует выделить Цирку Никулина 67 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский цирк Юрия Никулина, как ожидается, получит грант на сумму 67 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Цирк Никулина - у них грант на 67 млн рублей. Это один из крупнейших грантов", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что средства выделяются на проект, посвященный юбилею Юрия Никулина. Авторы инициативы предусматривают софинансирование проекта в размере 238 млн рублей.

Ранее Кириенко сообщил, что в настоящий момент на поддержку претендуют около 1,5 тыс. инициатив. Окончательные списки победителей конкурса планируется опубликовать в пятницу.

Президентский фонд культурных инициатив создан по решению президента РФ Владимира Путина. Общий фонд грантового конкурса ПФКИ составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства предназначены для авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.