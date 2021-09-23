Роман Васьянов представил режиссерский дебют "Общага" в конкурсе "Кинотавра"

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьера дебютной драмы "Общага" Романа Васьянова по книге Алексея Иванова "Общага-на-крови" состоялась в конкурсной программе "Кинотавра". Писатель оценил то, как создателям удалось передать дух романа на экране, рассказал режиссер на пресс-конференции в четверг.

"Мне всегда нравилась эта книга, Алексей Иванов - замечательный писатель. <...> Я понял, что если я смогу снять этот фильм, сделать его интересным, рассказать в таком замкнутом пространстве с артистами эту драму, то я, в общем, смогу снять практически все, потому что это и есть самое сложное кино - когда тебе не за что спрятаться, у тебя просто есть актеры и сжатое пространство", - рассказал Васьянов.

По словам режиссера, он старался максимально передать дух книги, и Иванов подтвердил, что ему это удалось. "С Алексеем Ивановым нельзя просто сесть за чашкой чая и три часа задавать ему вопросы, потому что у него мало времени. Он говорил, что это его вариант "Идиота" Достоевского, Забела (один из героев) - это такой князь Мышкин", - пояснил Васьянов.

Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске. Привычный уклад жизни студентов, живущих в общежитии, меняется из-за самоубийства одной из девушек. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин и Геннадий Вырыпаев. Режиссер отметил, что ставил перед собой задачу рассказать про то, что "самые сильные часто оказываются самыми слабыми, а самые слабые выживают".

Изначально фильм должен был выйти в кинотеатральный прокат, но позднее создатели приняли решение выпустить его сразу на трех российских цифровых площадках - KION, Premier и "КиноПоиск HD" 26 сентября. Генпродюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев отметил, что такая модель в текущей ситуации показалась создателям наиболее экономически удачной.

Производством драмы занималась кинокомпания "Метрафильмс" при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Роман Васьянов известен как оператор фильмов "Стиляги" и "Одесса", "Ярость", "Отряд самоубийц".