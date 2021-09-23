Филипп Янковский представил в Санкт-Петербурге фильм "Иван Денисович"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Филипп Янковский представил зрителям в Санкт-Петербурге фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович" по мотивам произведения Александра Солженицына. Петербургская премьера картины, в которой артист сыграл главную роль, прошла в четверг в киноцентре студии "Ленфильм".

"Это счастье для актера, когда такой драматургический материал попадает в руки и когда можно действительно перевоплотиться. <…> Я горжусь этой ролью", - сказал Янковский перед показом. "У нас премьера была в Москве, ее тепло очень приняли, также была премьера на фестивале в Локарно. Талант Глеба позволил ему сделать общечеловеческую картину", - добавил он.

Янковский отметил, что Петербург занимает особое место в его актерской биографии. "Помимо фильма "Зеркало" Андрея Тарковского, в котором я в детстве снимался, здесь началась моя творческая карьера. Здесь я уже в юношеском возрасте снялся в фильме "Сентиментальное путешествие на картошку" (1986). Здесь же я снимался в картине Бортко "Афганский излом" (1991), и потом было много картин уже московского производства, которые мы тут делали", - сказал Янковский. Он также напомнил, что свой первый фильм режиссер Глеб Панфилов снял именно на "Ленфильме".

"Надеюсь, что картина вам понравится, хотя она сложная, и, может быть, какие-то разные, противоречивые у вас будут чувства. Но тем не менее мы ее искренне делали", - отметил Янковский.

Фильм "Иван Денисович" производства кинокомпании "ВЕРА", телеканала "Россия" при поддержке министерства культуры РФ в четверг вышел в российский прокат. Дистрибьютор картины - кинокомпания "Централ Партнершип".

О фильме

Рядовой солдат Иван Шухов по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным. Среди снегов заключенные строят будущий завод - гигант космической промышленности. Несмотря на унижения и страх, Иван сохраняет честность, открытость миру, народную мудрость и веру в чудо. Герой отбывает последние дни из десяти лет заключения.

В фильме снимались Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие. Текст от автора читает Леонид Ярмольник. Автор сценария и режиссер - Глеб Панфилов, операторы-постановщики - Михаил Агранович, Михаил Хасая, продюсеры Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина.

Мировая премьера полнометражного фильма "Иван Денисович" (в международной версии "100 minutes") состоялась 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно. На этом киносмотре Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за исполнение главной роли в картине.