Московская международная книжная ярмарка открывается в "Экспоцентре"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), в рамках которой пройдет более 300 мероприятий, начинает работу в пятницу в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Свои коллекции представят более 200 издательств, сообщили ТАСС организаторы.

"Ярмарка работает в классическом своем формате. Более 200 издательств представят свои коллекции и новинки. У нас есть обширная программа: более 300 мероприятий на девяти площадках, которые пройдут в течение всех этих четырех дней, объемная деловая программа", - сообщил ранее на пресс-конференции в ТАСС директор ярмарки Андрей Гельмиза.

Организаторы были вынуждены перенести дату проведения ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. В этом году ММКЯ пройдет на новой площадке - в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5) на Краснопресненской набережной. Книги издательств будут представлены в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах. Книги будут продаваться по издательским ценам.

Посетителей просят заранее покупать билеты в электронном формате, посещение ярмарки разделили на сеансы для того, чтобы избежать очередей на входе.

Мероприятия ярмарки

Деловая программа ярмарки обширная, участники обсудят онлайн-продажи в книжной ретейле, ситуацию в мировой книжной индустрии в новых реалиях, рынок аудиокниг, экосистемы книжных изданий, технологии самиздата. Российский книжный союз совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведут конференцию по проблемам книжного рынка "Книжный рынок России - 2021". Пройдут и другие конференции.

Программа современной литературы ММКЯ предусматривает более 100 мероприятий: презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы. "Для посетителя это уникальный шанс получить массу впечатлений. Это и встречи с какими-то очень яркими авторами художественной литературы, но при этом значимую часть программы составляет литература нон-фикшн, поэтому можно попасть на мастер-классы известных бизнес-коучей, узнать что-то новое из современной психологии", - рассказала журналистам куратор программы Екатерина Кожанова.

На ММКЯ выступят писатели Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Радислав Гандапас, Полина Дашкова, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов, Юрий Поляков, Вячеслав Полунин, Дмитрий Потапенко, Дина Рубина, Виктор Рызов, Ольга Савельева, Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Устинова и другие.

Со своими новыми книгами лично познакомят Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Александра Маринина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Александр Снегирев, Карен Шахназаров, Иван Шипнигов и другие.

Алексей Иванов накануне премьеры фильма "Общага" расскажет о своих впечатлениях от экранизации его романа "Общага-на-крови". Поэт и музыкант Алексей Паперный презентует книгу "Пьесы". Юрий Поляков расскажет о своем романе "Совдетство". Дина Рубина проведет творческий вечер онлайн и презентует новую серию "Полное собрание сочинений Дины Рубиной".

На ярмарке поделятся профессиональным опытом представители разных профессий, в том числе бизнес-тренеры, врачи, психологи.

Для детей и не только

Значимая часть программы ярмарки - мероприятия для детей и родителей. Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели.

На презентации детского литературного конкурса им. Корнея Чуковского и премии "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского будет возможность встретиться с авторами детских книг: Мариной Аромштам, Оксаной Ивановой, Григорием Кружковым, Юлией Лавряшиной, Ириной Цхай. Также состоится встреча с писательницей Еленой Усачевой, пишущей для подростков. Детские издательства, например, представят читателям линейку книг в жанре silent book ("молчаливая книга"), где повествование ведется исключительно языком иллюстраций.

На ярмарке состоится презентация международного конкурса юных иллюстраторов New Dreams, пройдет онлайн-встреча с бразильской детской писательницей Марианжелой Гуаданин.

Кроме того, представят свою продукцию около 40 музеев и издательств, выпускающих литературу по искусству. Музейные кураторы расскажут о новых выставках, сопутствующих образовательных проектах и исследовательской деятельности.

Также пройдет форум "Книгабайт. Будущее книги", акцент на котором сделан в этом году на людей из смежных креативных индустрий. Форум специализируется на актуальных электронных форматах и исследует такие направления, как диджитал-маркетинг, онлайн-торговля, цифровизация книжной отрасли в целом. На этот раз ключевой темой форума будет "Книга и литература в цифровой среде".

Ярмарка одновременно пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки - ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ во "ВКонтакте" - vk.com/mmkya. ММКЯ состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российского книжного союза и правительства Москвы. Ярмарка завершит работу 27 сентября.