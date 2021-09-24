"Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении симфонического оркестра пройдет в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Шоу-показ "Ночь пожирателей рекламы" пройдет в московском кинотеатре "Октябрь" в пятницу. Сопровождать программу будут произведения величайших композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", сообщили в пресс-службе Национального рекламного форума (НРФ).

"Шоу-показ станет заключительным мероприятием в программе юбилейного Национального рекламного форума. Ранее организаторы анонсировали музыкальную программу шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Произведения величайших композиторов помогут иначе взглянуть на рекламные ролики со всего мира", - пояснили в пресс-службе.

Вечер откроет рекламный ролик, завоевавший в свое время огромное количество призов, в том числе награду фестиваля "Каннские львы". Сейчас он является настоящим учебником для всех производителей рекламы, несмотря на то, что был снят 15 лет назад.

"Известно, что съемки проходили в городе Глазго, в районе, предназначенном на снос. Локация подбиралась очень тщательно: необходимо было найти два больших здания, окруженных зеленью, которые можно было "немножко" испачкать краской. Для всего этого буйства режиссер Джонатан Глейзер подобрал великолепную музыку - увертюру к опере "Сорока-воровка" Джоакино Россини! Узнать товар, который рекламируется в этом ролике, можно 24 сентября в киноцентре Октябрь, где пройдет первая в истории "Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", - процитировали директора и продюсера проекта "Ночь пожирателей рекламы" Даниила Костинского в пресс-службе НРФ.

Среди прочего для киноманов будет подготовлен блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: "Миссия невыполнима", "Игра Престолов", "Звездные войны", "Мужчина и Женщина". Участники мероприятия также смогут насладиться компанией звезд отечественного шоу-бизнеса. На мероприятие приглашены: Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие гости.

Шоу "Ночь пожирателей рекламы" - мировое киношоу, формат которого состоит из показа рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Уникальность этого проекта заключается в том, что ролики показываются на экранах больших кинотеатров в течение ночи не в качестве рекламы, а как произведения искусства. Впервые мероприятие прошло в 1981 году в Париже, где Бурсико продемонстрировал часть своей коллекции, которую собирал много лет - рекламные ролики, созданные в период с 1935 по 1981 год. В России "Ночь пожирателей рекламы" проводится с 1994 года.