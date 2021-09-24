Третьяковская галерея впервые представляет выставку фотографа Николая Андреева

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка "Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма" открывается в пятницу в Третьяковской галерее, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"До недавнего времени в нашем собрании пикториализм не был представлен. И благодаря дару семьи Николая Платоновича Андреева наше собрание с этим пробелом расправилось. И теперь мы являемся обладателями крупнейшей коллекции пикториальной фотографии", - сказал на вернисаже накануне открытия выставки ее куратор Никита Ерофеев.

Выставка стала возможна благодаря дару семьи Андреевых, передавших Третьяковской галерее уникальное собрание, включающее более 600 авторских отпечатков, а также дипломы, документы и книги, связанные с творческой деятельностью фотографа. Экспозиция включает 145 фотографий, 35 живописных произведений и 14 документов. Представлены фотопейзажи, портреты и снимки на темы крестьянского быта. В документальном разделе демонстрируются награды и каталоги с работами Андреева.

Сами работы Андреева представлены в окружении произведений русской живописи второй половины XIX - начала XX века. "Сравнение фотографий с живописными этюдами облаков Аполлинария Васнецова или учебным пейзажем-таблицей Николая Крымова показывает, что пикториалисты, равно как и некоторые их современники-живописцы, ориентировались на поиски оптимальных решений, когда непосредственные впечатления от натуры были всего лишь материалом для создания некой идеальной картины", - отметили в пресс-службе.

Специально к выставке подготовлена культурно-просветительская программа, в которую вошел цикл онлайн-лекций по истории художественной фотографии. К проекту также приурочена конференция "Фотография как искусство. Русский пикториализм", организованная Третьяковской галереей совместно с Академией художеств.

Показ работ Андреева продолжает ряд фотопроектов галереи. В музейном фотоархиве находится значительная коллекция художественной фотографии, включающая произведения Александра Родченко, Эль Лисицкого, Бориса Игнатовича и других. Всего в отделе около 400 тыс. негативов, фотоотпечатков и диапозитивов.

О фотографе

Николай Андреев (1882-1947) - фотограф, чье имя связано с историей русского пикториализма. Пикториалисты с помощью ретуши, тонировок, дорисовок, раскрашивания, различных техник печати и химических способов воздействия на изображение стирали границу между фотографией и живописью. Андреев родился и вырос в Серпухове, где и открыл свое фотоателье в 1901 году. В 20-е годы прошлого века он работал над совершенствованием оптики и печати, снимал собственноручно сделанными объективами, создавал замысловатые оптические ловушки, в которые можно было поймать сложные воздушные иллюзии.

Экспозицию можно посмотреть до 9 января 2022 года, она расположена в Инженерном корпусе галереи.