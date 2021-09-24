Юрий Бутусов хотел бы попробовать себя в роли кинорежиссера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Театральный режиссер Юрий Бутусов, который отмечает в пятницу 60-летие, высказал пожелание попробовать себя в качестве кинорежиссера. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Хотел бы, мне это интересно. Были какие-то предложения, идеи от коллег, продюсеров, но пока как-то ничего не случилось", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Бутусов всецело посвятил себя театру, он востребован в профессии - ставит спектакли в разных театрах в России и за рубежом. В ближайших планах режиссера целый ряд постановок, в том числе за границей.

"Сейчас сочиняется спектакль по мотивам гоголевского "Ревизора" в "Сатириконе", посмотрим, что из этого получится. Потом запланирована работа в МХТ, в Литве и Дании, будет и театр [им.] Вахтангова. Работы много", - поделился он.

Кроме того, Бутусов набрал свой режиссерский курс в ГИТИСе. "Преподавать в Петербурге я начал сразу же по окончании института в 1996 году. Лет десять назад начал работать в ГИТИСе. Сейчас у меня свой курс. Я надеюсь, что мои студенты будут профессиональными, влюбленными в театр людьми. Я знаю одного большого артиста, который говорит, что работает он в кино, а театр для него - хобби. Я мечтаю, чтобы они никогда в жизни не смогли сказать такую фразу", - заявил Бутусов.