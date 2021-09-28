Внутри картины и самого себя. Шесть необычных выставок Москвы

Классическое искусство, общеизвестные шедевры живописи, представленные, например, в Третьяковской галерее или в Музее Пушкина, уже хорошо изучены московской публикой и особенно теми, кто сильно любит искусство. Современные же музеи стараются придумать что-то новое, активно сотрудничая с молодыми авторами, или предлагают посмотреть на шедевры с другой стороны (как это делают в Artplay). Мы собрали для вас несколько мультимедийных выставок, которые с головой погрузят вас в современное искусство, а может быть, откроют даже новые грани вас самих. "Густав Климт. Золото модерна" и "Босх. Профессор кошмаров" Artplay

Описание Мультимедийная выставка "Густав Климт. Золото модерна" © Пресс-служба Центра цифрового искусства ARTPLAY Media

Эти мультимедийные выставки уже успели покорить всех любителей искусства и произвели фурор во время запуска первого проекта. Огромные полотна художников транслируются на масштабные экраны в зале площадью 1200 кв. м. Чтобы погружение было более полным, в помещении подстраивают свет, иллюминацию, а еще подбирают специальную музыку (чаще — классическую), которая идеально иллюстрирует и дополняет визуальное впечатление. Так посетители практически оказываются внутри картин. В ближайшее время в музее можно посетить выставку, посвященную основоположнику австрийского модерна в живописи Густаву Климту. В свое время он был предводителем объединения "Венский сецессион", которое боролось с консервативным подходом к искусству и призывало к смелым решениям и действиям, поиску новых форм. Картины Климта шокировали людей, и многие относились к нему неоднозначно, власти даже хотели посадить его в тюрьму или выслать из страны. Но художник был непреклонен в своем творчестве, продолжая рисовать чуткие и интимные полотна. Другая выставка посвящена Босху — Стивену Кингу в мире живописи, профессору кошмаров и отцу сюрреализма. Его полотна до сих не могут декодировать искусствоведы со всего мира — они и сейчас могут удивлять, шокировать и пугать. Личность художника была для современников загадочной, он готовился стать священнослужителем, а из-за сюжетов, которые он изображал, многие считали его колдуном или психически нездоровым человеком. Gesture "Винзавод"

Алиса Горелова, автор этой выставки, — молодая художница из Санкт-Петербурга, и это ее первый персональный проект в Москве. В своем творчестве она исследует телесность и отношения между человеком и внешним миром — где заканчиваются границы чего-то одного и начинается другая, чужая территория? Она обращается к темам чувственности, агрессии, уязвимости и задается вопросом: есть ли вообще эти границы, можно ли загнать в них художественные работы или они могут выходить за свои рамки и распространяться на все вокруг, превращая привычное нам пространство в произведение искусства. Поэтому порой ее работы как раз и распространяются на все видимое помещение. Вот и в этой своей новой выставке Горелова изучает жест — такой простой, казалось бы, бытовой феномен, но в современном мире он приобрел и иное значение, нежели обычное человеческое движение. Телесный язык имеет широкое социальное значение, и художница, вдохновляясь классической культурой, латиноамериканской живописью, создает свои работы в поисках универсального для всех людей планеты жеста. "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта" Музей "Гараж"

Описание Работа художника Сунь Фужуна "Десятилетие" из серии "Искусывание", 2003–2005 года © Предоставлено художником/PR-отдел Музея "Гараж"

Тема времени, его скоротечность — одна из самых вечных и популярных в искусстве. Говорят, что творческие люди ощущают его по-своему и практически физически чувствуют, как одна эпоха сменяется другой. Потому интересно, как художники размышляют об этом в своих работах. Этому и посвящена новая выставка в музее "Гараж", где участвуют 30 художников из разных стран, поколений, направлений и жанров. Время и его протяженность по-разному влияют на творцов, и они все по-разному распоряжаются им. Например, художник Тейчин Сье никуда не спешит, скрупулезно, тщательно и не торопясь использует свое время. У него было несколько длительных перформансов, каждый из которых длился год, а сами они состояли в основном из бездействия участников — так он исследовал остановку времени, жизни и страх одиночества. Поэтому за свою жизнь он сделал всего семь перформативных работ, на создание которых уходили годы (самая продолжительная заняла 14 лет). Художники пытаются обратить время в разные формы искусства, и у каждого это получается по-своему. Кто-то обращается к боди-арту, кто-то — к мультимедийным технологиям, кому-то даже приходится перевоплотиться в статую, чтобы показать, в какое время мы живем и как оно влияет на мир искусства. "Практики наблюдения" "Граунд Солянка" Тут все довольно бесхитростно: предмет выставки — это не объекты, которые выставлены, а именно наблюдение за ними, осознание того, как мы смотрим и как мы относимся к окружающей нас реальности. Для этого художник и автор выставки Петя Стабровский собрал набор специальных инструментов, чтобы вам было проще все наблюдать и изучать. Во-первых, конечно, есть экспозиционные объекты (самые разные), во-вторых — архитектура и свет, которые заполняют все пространство выставки. Но самое главное — это аудиосопровождение выставки. Неживой голос ведет вас, предлагая расслабиться, ощутить свое тело, или, например, рассуждает о том, почему какие-то ценные вещи мы помещаем в прямоугольные рамы, почему вообще мы получаем так много информации через прямоугольники — компьютеры, книги, смартфоны и так далее. Так, перемещаясь вместе с голосом, вы наблюдаете за внешним миром, изучая себя и пытаясь свыкнуться с новой реальностью. "Как они узнают о нас" Московский музей современного искусства