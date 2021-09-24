Режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко "Дунай" показали на "Кинотавре"

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Сценаристка Любовь Мульменко, которая работала над фильмами-призерами Каннского кинофестиваля "Купе номер шесть" и "Разжимая кулаки", представила в конкурсе "Кинотавра" режиссерский дебют "Дунай".

Мелодрама "Дунай" рассказывает о русской девушке Наде, которая едет в отпуск в Белград. Она всегда следует плану, а белградцы предпочитают получать от жизни удовольствие. Героиня влюбляется в местного парня и решает бросить надоевшую работу и Москву ради любви. "Это история о том, как человек, который рано стал взрослым, попадает вдруг в порхающий сербский рай, но выясняется, что жить там более-менее невозможно. Героиня берет на себя ответственность дважды: когда она решила остаться и когда она решила уехать. Это история про ответственность и инфантильность", - поделилась Мульменко.

Съемки фильма проходили в Сербии. По словам режиссера, команда картины влюбилась в эту страну в процессе работы. Роли в проекте исполнили Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула и другие.

Любовь Мульменко создала сценарии к фильмам "Комбинат "Надежда" (2014) Наталии Мещаниновой, "Как меня зовут" (2014) и "Верность" (2019) Нигины Сайфуллаевой, "Гипноз" (2020) Валерия Тодоровского, а также выступила соавтором сценария к драме "Купе номер 6" (2021) Юхо Куосманена, удостоенной Гран-при на 74-м Каннском фестивале, и "Разжимая кулаки" (2021) Киры Коваленко, получившей главный приз в программе "Особый взгляд" на Каннском фестивале.

Мульменко отметила, что давно решила снять кино, но искала материал, который "некому было бы делегировать". "Теперь, когда я это сделала, я точно хотела бы это повторить, потому что оказалось, что это больше интересно, чем страшно", - сказала она.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.