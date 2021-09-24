На "Кинотавре" состоялась российская премьера фильма "Капитан Волконогов бежал"

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Создатели драмы "Капитан Волконогов бежал" хотели передать экспрессию и динамику авангардного искусства, поэтому добавили в ленту эстетику этого направления. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в рамках "Кинотавра" режиссер Наташа Меркулова.

Российская премьера фильма состоялась в основном конкурсе фестиваля "Кинотавр", публика встретила картину продолжительными аплодисментами. "Авангард - по-настоящему уникальное явление, которое происходило и возникло именно в тот период [действие фильма разворачивается в условных 1937-1938 годах]. Ни до, ни после такого не было. <…> Та экспрессия, которую давали авангардные художники в своих картинах, динамика, которая есть в этом изобразительном ряду, очень была нужна для нашего фильма. Мы позаимствовали ее у великих. Мы понимали, что ее нужно внедрить в среду", - поделилась Меркулова.

Драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником.

"Все наши фильмы питаются нашими страхами. Начиная с "Интимных мест" [совместный дебют Меркуловой и Чупова как соавторов] вещи, которые нас волнуют и пугают, появляются в наших картинах. "Капитан Волконогов бежал" про два генеральных страха - оказаться на месте жертвы и в то же время оказаться на месте мучителя", - пояснила Меркулова.

Чупов на пресс-конференции озвучил список тех отечественных и зарубежных писателей, режиссеров и актеров, которые повлияли на авторов при создании фильма. Среди них звучали, в частности, имена режиссеров Вадима Абдрашитова, Алексея Балабанова, актера Жана-Поля Бельмондо, писателей Василия Аксенова и Виктора Астафьева.

Фильм создавался в период пандемии, поэтому подготовка к съемкам практически полностью велась в онлайн-формате. "Потом мы собрались офлайн на площадке, но ковид шел за нами по пятам: едва мы успевали снять на каком-то объекте, как на следующий день его закрывали", - рассказал Чупов, добавив, что пост-продакшн тоже проходил онлайн.

Роли в проекте исполнили Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова и другие артисты. Фильм представлял Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.