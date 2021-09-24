Артисты распавшейся труппы Любимова сыграют в новом спектакле Театра на Таганке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Артисты некогда единой труппы под руководством Юрия Любимова, расколовшейся на два театра в 1993 году, примут участие в новой постановке "Земляничная поляна" по сценарию Ингмара Бергмана в Театре на Таганке, сообщила на пресс-конференции в пятницу директор Театра на Таганке, заслуженная артистка России Ирина Апексимова.

"Первый премьерный спектакль - это "Земляничная поляна" в постановке Георгия Суркова. Состоится 30 сентября - в день рождения Юрия Петровича Любимова (основателя театра - прим. ТАСС)", - сказала она.

Как отметил режиссер Театра на Таганке Георгий Сурков, 30 сентября произойдет еще одно важное событие - заслуженная артистка России Виктория Радунская, занятая в этой постановке, выйдет на сцену "Таганки" первый раз спустя 30 лет.

"Спустя 30 лет, проработав в театре "Содружество актеров Таганки" за стенкой, в другом помещении, я первый раз вернусь на эту сцену. Это действительно очень волнительно и очень радостно", - призналась актриса. "Роль небольшая, но, на мой взгляд, очень значительная. Она раскрывает эту тему, что человек должен успеть раскаяться за свои дурные поступки в жизни", - говорит актриса.

По словам режиссера, создатели спектакля несколько раз меняли материал и нашли именно тот, который очень актуален сегодня и перекликается с пандемией коронавирусной инфекции, которая уносит жизни и пожилых людей, и молодых. "Наш герой умирает. И смерть, которая к нему приходит в этом спектакле, в этой истории, дает ему возможность исправить свои ошибки, которые не исправил в течение всей своей жизни, - сказал Сурков. - Это важно сегодня, именно потому что мы не думаем, что может эта жизнь прекратиться, и исправление ошибок оставляем на последний момент".

Актриса Театра на Таганке, заслуженная артистка России Татьяна Сидоренко, в свою очередь, отметила, что ее роль дает возможность о многом сказать зрителям. "Она говорит о том, что нельзя бросать стариков, нельзя бросать пожилых людей", - заявила актриса.

Другие премьеры

Говоря о других премьерах нового, 58-го сезона, Апексимова сообщила, что режиссер Марфа Горвиц поставит пьесу Павла Пряжко "Урожай". Также в конце января ожидается премьера спектакля "Женитьба" по Николаю Гоголю в постановке Андрея Гончарова. Кроме того, в театре планируется постановка по произведению Владимира Сорокина "Щи".

"Параллельно в театре "Содружество актеров Таганки", который представляет сегодня Виктория Александровна Радунская, первая премьера в декабре - это музыкальный спектакль "Онегин" в постановке Франдетти Алексея", - сообщила директор.

В конце марта зрителей ждет еще одна премьера - "Дон Кихот" - инсценировка, написанная драматургом Алексеем Житковским. Также в театре "Содружество актеров Таганки" начинается работа над произведением "Похождение бравого солдата Швейка", режиссер - Дамир Салимзянов.