В Якутске презентовали фильм об итальянце, пробежавшем марафон на Полюсе холода

ЯКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм об экстремале из Италии Паоло Вентурини, который зимой 2019 года пробежал марафон на Полюсе холода, презентовали в пятницу в кинотеатре в Якутске.

Зимой 2019 года итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини пробежал почти 40 км в Оймяконском районе Якутии при температуре минус 52 градуса. Он преодолел дистанцию за 3 часа 54 минуты и 10 секунд. Ранее он сообщал, что итогом его поездки станет документальный фильм о Якутии - людях, традициях, культуре.

"Сегодня нам предстоит увидеть удивительный фильм о первом официальном марафоне на Полюсе холода - в Оймяконском улусе [районе], который пробежал итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини", - сказал журналистам исполнительный директор Северного форума Владимир Васильев.

Он отметил, что Вентурини - обладатель рекорда по пробегу при самой высокой температуре в мире. В пустыне Ирана при температуре плюс 67 градусов итальянец пробежал 72 км.

"Когда он посещает регионы, страны для таких проектов - он посетил все материки мира, - он приезжает не просто, чтобы пробежать какую-либо дистанцию, он старается познакомить мир с этим регионом, жителями, культурой, традициями. Поэтому он в Якутию привез с собой съемочную группу из Италии, которая сняла сегодняшний фильм о Якутии и его марафоне", - добавил Васильев.

Как подчеркнул Вентурини на брифинге, фильм демонстрируется публике впервые. Хронометраж составляет один час. Фильм был готов в 2020 году, но из-за пандемии его не показали в Италии.

Показ состоялся в рамках предстоящего III Северного форума по устойчивому развитию.

О форуме

ТАСС выступает генеральным информационным партнером III Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство республики, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуют мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного Форума". Первый Форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году.