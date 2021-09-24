Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), в рамках которой пройдет более 300 мероприятий, открылась в пятницу в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня ждем читателей. Приходите, выбирайте интересные для вас мероприятия, они опубликованы на сайте ММКЯ.РФ, их более 300. Здесь более 200 издательств и огромное количество новинок. Ярмарка только открылась, знаю, что билеты еще есть, но уже много продано", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор ярмарки Андрей Гельмиза.

Он не стал делать акцент на каких-то конкретных моментах открывшейся ярмарки, отметив, что на ММКЯ восемь площадок, которые с утра до вечера заполнены самыми разными мероприятиями. "Большие издатели, малые издатели, художественная литература, нон-фикшн, дети. Сложно сравнить все эти мероприятия, они все интересны", - добавил собеседник агентства.

Организаторы были вынуждены перенести дату проведения ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. В этом году ММКЯ проходит на новой площадке - в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5) на Краснопресненской набережной. Книги издательств представлены в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах. Книги продаются по издательским ценам.

"Ужас" от количества книг меня не покидает, я понимаю, что надо жить вечность для того, чтобы просто открыть и посмотреть. Тем не менее, счастье, что они есть, я люблю бумажную книгу", - признался журналистам писатель, журналист Юрий Рост, принявший участие в открытии ММКЯ.

Издатели подготовили к осеннему сезону огромную презентацию всего нового во всех жанрах, сказал СМИ вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев. По его словам, российские издатели внимательно следят за литературным процессом в Европе, Азии, Северной Америке, Латинской Америке, и новинки быстро появляются на полках книжных магазинов. Он отметил, что очень быстро стали создаваться аудиокниги. "Это отдельный жанр, который сегодня неимоверными темпами развивается. Даже появилась специальная номинация в конкурсе "Книга года". Московские, питерские, вообще пробки больших городов дали толчок развитию этого жанра", - сказал Григорьев. Также сильно растет, по его словам, рынок электронной книги, интернет-торговля. Он поблагодарил издательское сообщество за то, что оно выстояло в сложный период пандемии и сегодня готово представить все, что удалось отпечатать, может быть, и с небольшой задержкой.

Мероприятия ярмарки

Деловая программа ярмарки обширная, участники обсудят онлайн-продажи в книжном ретейле, ситуацию в мировой книжной индустрии в новых реалиях, рынок аудиокниг, экосистемы книжных изданий, технологии самиздата. Российский книжный союз совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведут конференцию по проблемам книжного рынка "Книжный рынок России - 2021". Пройдут и другие конференции.

Программа современной литературы ММКЯ предусматривает более 100 мероприятий: презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы.

На ММКЯ выступят писатели Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Радислав Гандапас, Полина Дашкова, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов, Юрий Поляков, Вячеслав Полунин, Дмитрий Потапенко, Дина Рубина, Виктор Рызов, Ольга Савельева, Дмитрий Соколов-Митрич, Татьяна Устинова и другие.

Со своими новыми книгами лично познакомят Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Александра Маринина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Александр Снегирев, Карен Шахназаров, Иван Шипнигов и другие.

Алексей Иванов накануне премьеры фильма "Общага" расскажет о своих впечатлениях от экранизации его романа "Общага-на-крови". Поэт и музыкант Алексей Паперный презентует книгу "Пьесы". Юрий Поляков расскажет о своем романе "Совдетство". Дина Рубина проведет творческий вечер онлайн и презентует новую серию "Полное собрание сочинений Дины Рубиной".

На ярмарке поделятся профессиональным опытом представители разных профессий, в том числе бизнес-тренеры, врачи, психологи.

Для детей и не только

Значимая часть программы ярмарки - мероприятия для детей и родителей. Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели.

На презентации детского литературного конкурса им. Корнея Чуковского и премии "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского будет возможность встретиться с авторами детских книг: Мариной Аромштам, Оксаной Ивановой, Григорием Кружковым, Юлией Лавряшиной, Ириной Цхай. Также состоится встреча с писательницей Еленой Усачевой, пишущей для подростков. Детские издательства, например, представят читателям линейку книг в жанре silent book ("молчаливая книга"), где повествование ведется исключительно языком иллюстраций.

На ярмарке состоится презентация международного конкурса юных иллюстраторов New Dreams, пройдет онлайн-встреча с бразильской детской писательницей Марианжелой Гуаданин.

Кроме того, представляют свою продукцию около 40 музеев и издательств, выпускающих литературу по искусству.

Также пройдет форум "Книгабайт. Будущее книги", акцент на котором сделан в этом году на людей из смежных креативных индустрий. Форум специализируется на актуальных электронных форматах и исследует такие направления, как диджитал-маркетинг, онлайн-торговля, цифровизация книжной отрасли в целом. На этот раз ключевой темой форума будет "Книга и литература в цифровой среде".

Ярмарка одновременно проходит в онлайн- и офлайн-форматах, мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки - ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ во "ВКонтакте" - vk.com/mmkya. ММКЯ проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российского книжного союза и правительства Москвы. Ярмарка завершит работу 27 сентября.