Художник из США создаст арт-объекты в рамках Уральской индустриальной биеннале

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Кендал Генри, директор программы Percent for Art, по которой 1% с каждой городской стройки идет на создание рядом с ней арт-объекта, приедет в Тобольск в рамках Уральской индустриальной биеннале. Тюменские художники получат возможность создать с американским специалистом совместные проекты, связанные с городом, сообщили ТАСС в пресс-службе биеннале.

Кендал Генри - художник и куратор из Нью-Йорка, директор программы Percent for Art Нью-Йоркского городского департамента культуры. На протяжении 11 лет он возглавлял паблик-арт программу транспортной корпорации Metropolitan Transportation Authority (MTA), занимавшейся установкой произведений искусства и организацией временных выставок в нью-йоркском метрополитене. Участие Кендала Генри в Уральской индустриальной биеннале поддерживает международная организация CEC ArtsLink, служащая целям развития культуры и искусства.

"Этот воркшоп - это упражнение в креативности, где мы будем работать вместе, рассказывая истории через арт-объекты с ограниченными ресурсами, временем и бюджетом. Те, кто заинтересован в участии, получит возможность коллаборации с куратором Кендалом Генри по созданию интерактивных произведений паблик-арта, которые затрагивают вопросы, связанные с контекстом города Тобольск и его идентичностью", - сказали в пресс-службе, отметив, что вокршоп продлится с 4 по 8 октября.

Генри расскажет тобольским художникам о различных формах паблик-арта, и поможет создать собственные проекты простыми, но эффективными способами. Практики паблик-арта - это инструмент, с помощью которого художники могут рассказывать истории и изменять то, каким образом мы видим мир вокруг нас, поясняют в пресс-службе.

Уральская биеннале и ее проекты

В Тюменской области в 2021 году Уральская индустриальная биеннале представила два спецпроекта "Создать новый слой" в Тюмени и Тобольске. В Тобольске представили инсталляцию Екатерины Соколовской "Невидимые прикосновения" в здании ансамбля казенных винных складов конца XIX - начала ХХ веков. Специально созданная для тобольского проекта инсталляция художницы Екатерины Соколовской (Санкт-Петербург) состоит из пяти скульптур с разнообразными формами и разными на ощупь поверхностями. На площадке Тюменского госуниверситета в Тюмени биеннале представили 10 работ московских и тюменских художников.

Проект "Создать новый слой" проходит при поддержке правительства Тюменской области, департамента культуры Тюменской области, холдинга "Сибур", программы "Формула хороших дел", Тюменского государственного университета. Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года.

В этом году темой биеннале стало "Время обнимать и уклоняться от объятий", а предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложили поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.