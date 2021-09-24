В Сербии открыли выставку и выпустили марку в честь художника Поленова

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка "Василий Поленов: Сербская война глазами русского художника" открылась в пятницу в Сербии, которая в этом году отмечает 145-ю годовщину начала Сербско-турецкой войны 1876-1877 годов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Эта выставка стала настоящим открытием и для России, и для Сербии. Символично, что она открывается точно в тот же день, когда Поленов приехал в Сербию. Примечательно, что это мероприятие приурочено к 145-летию начала Сербско-Турецкой войны", - рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Посетителям предоставили возможность ознакомиться с фронтовыми работами Василия Поленова (1844-1927), которые он создал, будучи одним из 4 тыс. российских добровольцев, принявших участие в Сербско-турецкой войне. В настоящее время картины хранятся в фондах Третьяковской галереи и Музея-заповедника Поленова. Посетители также могут увидеть отрывки из "Дневников русского добровольца", опубликованных художником в журнале "Пчела" в 1877 году.

"Альбом фронтовых зарисовок Поленова обещает стать библиографической редкостью. Двуязычный, с выдержками из сербского дневника художника. С помощью НИС ("Нафтна индустрия Сербии") эти работы Поленова впервые опубликованы", - поделился директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов.

В рамках открытия выставки в честь 145-летия прибытия русских добровольцев в Сербию прошла церемония гашения марки с фрагментами картин русского художника.

Организатором мероприятия выступили "Почта Сербии", Государственная Третьяковская галерея, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Русский дом в Белграде, библиотека "Адлигат" и Русский научный институт в Белграде.