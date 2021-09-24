Михаила Плетнева и РНО трижды вызвали на бис на фестивале InClassica в Дубае

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) в пятницу дал концерт в рамках юбилейного Международного музыкального фестиваля InClassica в Дубае. Основатель и глава коллектива, народный артист РСФСР Михаил Плетнев в этот раз не встал за дирижерский пульт, а выступил в качестве солиста, передает корреспондент ТАСС.

Для выступления пианист выбрал сюиту "С моей книжной полки" (From My Bookshelf) композитора-резидента InClassica Алексея Шора. Программа и ее виртуозное исполнение так понравились публике, что маэстро и оркестр трижды вызвали на бис. Зрители в зале Coca-Cola Arena не только активно аплодировали, но и топали - так здесь уже традиционно выражают восхищение.

"Мы ушли [со сцены] только потому, что устали - сегодня долго репетировали. А так, мы бы и еще сыграли, - признался ТАСС маэстро Плетнев. - Мне кажется, публика чем дальше, тем больше хотела слушать. Всем очень понравилось".

Композитор рассказал ТАСС, что в нынешней редакции сочинение исполнялось впервые. "В этом виде по сути была премьера. Михаил Васильевич несколько переделал произведение по-своему, - сказал Шор. - Я безумно счастлив, что публике понравилось, что Михаилу Плетневу, очевидно, понравилось".

За дирижерский пульт в этот вечер встал глава Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян. В первой части музыканты сыграли вагнеровскую "Идиллию Зигфрида" и вместе с Александром Князевым другое сочинение Шора - Виолончельный концерт в фа мажоре. Премьера этого произведения состоялась в июне в Москве с тем же составом музыкантов. "Когда я начал играть музыку Шора, меня удивило, как смело он пошел назад - к красивым гармониям, мелодиям - и не боится этого. По-моему, он один в мире сейчас так пишет", - подчеркнул в беседе с журналистами Князев.

В субботу, 25 сентября, Плетнев уже вернется за дирижерский пульт РНО. Со скрипачом Даниэлем Лозаковичем они исполнят сочинения Грига, Чайковского и Шора.

О фестивале

X Международный музыкальный фестиваль InClassica проходит в Дубае с 28 августа по 26 сентября. В его афише - имена таких музыкантов, как Денис Мацуев, Александр Сладковский, Александр Князев и другие представители русской академической школы, а также скрипачи Гиль Шахам и Стелла Чен, пианисты Рудольф Бухбиндер и Фазиль Сай. Организаторами фестиваля выступают Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group.

Изначально фестиваль планировался весной на Мальте, где проходил в прошлые годы, но из-за эпидемиологической ситуации был перенесен.