Награды открытого фестиваля "Кинотавр" вручат в Сочи

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Победителей российского фестиваля "Кинотавр" назовут в субботу на торжественной церемонии в Зимнем дворце в Сочи. На главные призы претендуют 15 картин, среди которых как дебютные проекты, так и фильмы опытных режиссеров, сообщают организаторы.

Фестиваль "Кинотавр" второй год подряд проходит в Сочи осенью в формате делового кинофорума из-за пандемийных ограничений. Журналисты и гости заранее бронировали билеты на сеансы, в зале соблюдалась шахматная рассадка, на основной площадке аудиторию просили носить маски.

Фильмом закрытия станет драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Действие ленты разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Претенденты на победу

За семь дней конкурсных показов жюри во главе с актрисой Чулпан Хаматовой показали 15 фильмов, среди них шесть дебютных проектов. Так, худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков привез на смотр "День мертвых" с Агриппиной Стекловой и Александром Палем в главных ролях, оператор Роман Васьянов представил долгожданную "Общагу" по роману Алексея Иванова, сценаристка Любовь Мульменко презентовала мелодраму "Дунай", режиссер документального кино Евгений Григорьев показал игровой дебют "Подельники" с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко, зрители увидели также социальную драму "Ничья" Лены Ланских и "Молоко птицы" Евгения Марьяна.

Одним из фаворитов стала якутская картина "Нуучча" режиссера Владимира Мункуева, снятая по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие происходит в Якутии в конце XIX века. По сюжету, главный герой Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю <...> Ранее фильм удостоился Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада" международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.

Участники и призеры других международных смотров также представили свои проекты на "Кинотавре". Овациями встретили в Сочи ретро-утопию об ищущем путь к прощению сотруднике спецподразделения "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, которая представляла Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Режиссер Наталья Кудряшова рассказала историю об освобождении души в драме "Герда". За исполнение главной роли в этой картине актриса-дебютантка Анастасия Красовская получила приз за лучшую женскую роль на фестивале в Локарно.

Также на фестивале показали черную комедию "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова о проблемах в семье, драму "На близком расстоянии" Григория Добрыгина с Ксенией Раппопорт в главной роли, современное переосмысление мифа в драме "Медея" Александра Зельдовича и другие картины.

Призы фестиваля

На торжественной церемонии в субботу назовут обладателя главного приза, а также удостоенных награды за лучшую режиссерскую работу, приза имени Даниила Дондурея за лучший дебют, призов за лучшую мужскую и женскую роль, за операторскую работу и сценарий.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.