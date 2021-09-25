В трех городах Сербии пройдут дни Александринского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дни Александринского театра с большой творческой и просветительской программой пройдут в Сербии в 2022 году. В свою очередь, Югославский драматический театр из Сербии впервые станет участником Международного театрального фестиваля "Александринский", который ежегодно собирает в Петербурге ведущие национальные театры разных стран.

Эти два события вошли в меморандум о сотрудничестве, который подписали Национальный драматический театр России (Александринский) и Югославский драматический театр из Сербии. Об этом сообщил из Белграда директор Александринки Сергей Емельянов.

"Мы уже сформировали план совместных проектов на 2022 год. Дни Александринского театра охватят будущей осенью сразу три города Сербии - Белград, Ниш и Нови-Сад. Спектакль художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина "Женитьба", моноспектакли, пилотная зарубежная арт-резиденция под эгидой Национальной театральной школы - события от творческих до образовательных мы проектируем вместе с сербскими коллегами", - отметил Емельянов.

Достигнута договоренность, что с ответной творческой миссией Югославский театр приедет в Санкт-Петербург в сентябре будущего года и покажет на фестивале "Александринский" спектакль Ивана Вани Алача "Белградская трилогия". На фестивале выступят также Бургтеатр (Австрия), Национальный театр имени Ивана Вазова (Болгария), Королевский театр Драматен (Швеция), Национальный театр Словении. Программу фестиваля, как ожидается, откроет премьера спектакля Валерия Фокина "Один восемь - восемь один", посвященного судьбам российских императоров Александра II и Александра III.

Российско-сербский культурно-туристский форум прошел в Белграде в очном формате в рамках Дней духовной культуры России в Сербии.