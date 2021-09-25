Российская комедия "Батя" получила приз на кинофестивале в Милане

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фильм "Батя" производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 получил диплом кинофестиваля Premio Felix, который в четвертый раз проводился в Милане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала ТНТ4.

"Народный хит российского кино "Батя" получил приз на кинофестивале в Италии - фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo. Ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе - наличие в картине светлого гуманистического начала", - заявили в пресс-службе.

Сюжет комедии разворачивается вокруг главного героя Макса, которого играет Стас Старовойтов, и его Бати в исполнении Владимира Вдовиченкова. Изначально проект был запланирован как шортком - сериал с полутораминутными сериями, каждая серия которого состоит из двух скетчей. Каждый из них должно был сравнивать воспитание времен 1990-х и сегодняшних дней. Однако в результате проект был снят как полнометражная комедия, которая собрала больше 500 млн рублей кассовых сборов в прокате и вышла в топ самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах.

"Сериал "Батя" - это полюбившаяся миллионам россиян история Макса. Будучи ребенком, он быстро выучил, где право, а где лево - потому что Батя (Владимир Вдовиченков) сделал ему незабываемую "крапивку" на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил - ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что - сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким", - рассказали в пресс-службе.