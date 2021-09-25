Почти 100 литераторов вошли в длинный список молодежной премии "Восхождение"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жюри и оргкомитет Международной молодежной премии "Восхождение" утвердили длинный список участников, в него вошли 99 литераторов. Всего на конкурс поступило более 140 заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе Русского ПЕН-центра.

"Жюри и оргкомитет утвердили длинный список Международной молодежной премии "Восхождение". На конкурс поступило более 140 заявок. Свои произведения и рукописи прислали авторы от 18 до 35 лет из 42 регионов России, а также стран СНГ и стран дальнего зарубежья", - пояснили в пресс-службе.

Так, в номинации "Проза" представлен 31 писатель, в номинации "Детская и подростковая литература" - 13 авторов, в номинации "Киносценарий" - шесть участников. Наибольшее число авторов представлено в номинации "Поэзия" - в длинный список вошли 49 юных поэтов.

"Во всех четырех номинациях представлены как совсем юные литераторы, так и ярко и убедительно заявившие о себе молодые писатели и киносценаристы. В номинации "Художественна проза" присутствуют уже достаточно известные имена. В номинациях "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Киносценарий" также есть авторы, проявившие себя заметными публикациями", - отметил руководитель проекта, вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев.

В каждой из номинаций жюри выберет одного лауреата, который получит денежную премию в размере 150 тыс. рублей. Финалисты во всех номинациях также получат почетные дипломы. Короткий список премии "Восхождение" организаторы планируют утвердить в конце октября 2021 года.