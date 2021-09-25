Видеозвуковые инсталляции Билла Виолы показали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка видеозвуковых инсталляций классика, стоявшего у истоков видеоарта, Билла Виолы, открылась в нижегородском Арсенале. Посетители смогут увидеть "Огненную женщину" и "Вознесение Тристана (Звук горы под водопадом)", созданные в 2005 году. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела медиаискусства ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор выставки Ольга Шишко.

"Мы показываем здесь "Огненную женщину" и "Вознесение Тристана", эти две работы, которые привезены в Нижний Новгород, - это как раз жизнь, смерть, любовь, яркие чувства и то состояние аффектации, которое хочет Билл Виола показать людям, но здесь эту аффектацию он показывает не на физиогномике человека, не на лице, а показывает, наоборот, в стихии", - рассказала Шишко.

По ее словам, зрителям в этих работах необходимо обратить внимание на то, какими приемами съемки пользовался Виола. "Как он знает все законы физики и оптическую иллюзию, не знает больше никто. Он очень долго это изучал, он изучал это на примере миражей в пустынях, для зрителя станет настоящей головоломкой, как это снято. Снимал ли он женщину, либо отражение этой женщины, в которое она падает. Пускай зритель придет в зал, во-первых, послушает те самые звуки Виолы и, конечно, сольется с этими стихиями, с этими образами, которые еще нужно разгадать", - сказала собеседница.

Она добавила, что представленные инсталляции, не отягощенные текстом, будут интересны еще и детям. При этом ценители искусства в работах Виолы обязательно найдут для себя классические образы.

"В его работах мы видим Караваджо (итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века - прим. ТАСС), кто-то видит Джотто (Джоотто ди Бондоне - итальянский художник и архитектор, основоположник эпохи Проторенессанса - прим. ТАСС). Начиная с Флоренции и в музее Гетти он работал с историей искусства, очень хорошо ее принимает. Наверное, это единственный автор, который не вызывает ни у кого сомнения, что играет с историей культуры и религии", - отметила куратор выставки.

Выставка стала одним из центральных событий фестиваля текстов об искусстве "Вазари-2021". Программа фестиваля посвящена XIII веку, времени основания Нижнего Новгорода, и представляет художественную карту Средневековья, описывая искусство разных культур и территорий.

Пионер видеоискусства

Билл Виола более 40 лет создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки. Виола представлял США на 46-й Венецианской биеннале в 1995 году. Его персональные выставки проходили в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке, Музее Гетти в Лос- Анджелесе, Художественном музее Мори в Токио, Гран-Пале в Париже, Палаццо Строцци во Флоренции и других музеях. В 2014 году в соборе Святого Павла в Лондоне в качестве постоянной инсталляции была установлена серия "Мученики", с 2016 года там же располагается видеотриптих "Мария".

"Билл Виола, в принципе, уникален. Это пионер видеоискусства, который, мне кажется, раньше, чем многие художники, стал говорить про язык страсти, иммерсивности, язык потока и стихии. Он был в 60-е годы достаточно политизированным и как человек, который учился в Сиракьюсском университете в Америке, отвергал все классические произведения искусства и был в другой парадигме. [Он считал, что] мы должны слушать тишину, бороться с состоянием, которое нас немного захлестнуло в плане политики", - рассказала ТАСС Ольга Шишко.

По ее словам, Виола считал, что художникам необходимо создавать произведения, которые бы захватывали человека в образы и звуки. "Он сказал: музей отменяется, художник должен создавать не концептуальные истории не концептуальную канву, а именно иммерсивную, человека надо захватить в образы, в звуки и сделать для него комнату. Он не мог выступать в церковных пространствах, но он стал создавать комнаты. Этим он и прославился в 80-90-е годы", - добавила собеседница агентства.