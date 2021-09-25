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Роман Васьянов получил награду за лучший дебют "Кинотавра"

Режиссер представил в конкурсе драму "Общага" по роману Алексея Иванова

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Драма "Общага" Романа Васьянова получила приз за лучший дебют на российском фестивале "Кинотавр" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения. Приз имени Даниила Дондурея за лучший дебютный фильм вручили Роману Васьянову, который представил в конкурсе драму "Общага" по роману Алексея Иванова.

Специальный диплом жюри получил фильм "Герда" режиссера Натальи Кудряшовой. Ранее картину показали также в основном конкурсе международного фестиваля в Локарно, где за лучшую актерскую работу отметили исполнительницу главной роли Анастасию Красовскую.

Жюри "Кинотавра" возглавила актриса Чулпан Хаматова, вместе с ней 15 картин основной конкурсной программы оценивали сценарист Олег Маловичко, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов, киновед Лилия Немченко.

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