Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на "Кинотавре"

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Лучшей актрисой на фестивале "Кинотавр" назвали Ольгу Бодрову, приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко, передает корреспондент ТАСС.

Актриса Ольга Бодрова исполнила одну из главных ролей в картине "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Награду за мужскую роль присудили Павлу Деревянко, который сыграл в триллере "Подельники" Евгения Григорьева.

Жюри "Кинотавра" возглавила актриса Чулпан Хаматова, вместе с ней 15 картин основной конкурсной программы оценивали сценарист Олег Маловичко, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов, киновед Лилия Немченко.