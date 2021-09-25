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Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на "Кинотавре"

Актриса исполнила одну из главных ролей в картине "Море волнуется раз" Николая Хомерики

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Лучшей актрисой на фестивале "Кинотавр" назвали Ольгу Бодрову, приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко, передает корреспондент ТАСС.

Актриса Ольга Бодрова исполнила одну из главных ролей в картине "Море волнуется раз" Николая Хомерики. Награду за мужскую роль присудили Павлу Деревянко, который сыграл в триллере "Подельники" Евгения Григорьева.

Жюри "Кинотавра" возглавила актриса Чулпан Хаматова, вместе с ней 15 картин основной конкурсной программы оценивали сценарист Олег Маловичко, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов, киновед Лилия Немченко.

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Россия
Картина "Море волнуется раз" Николая Хомерики стала лучшим фильмом "Кинотавра"
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