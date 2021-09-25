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Фестиваль "Кинотавр"

Владимир Мункуев получил приз за режиссуру на "Кинотавре" за драму "Нуучча"

Приз за лучший сценарий вручили картине "Капитан Волконогов бежал"

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Лучшим режиссером на фестивале "Кинотавр" признали Владимира Мункуева, который снял драму "Нуучча", передает корреспондент ТАСС.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения. Приза за режиссуру удостоился Владимир Мункуев, который представил на "Кинотавре" якутскую драму "Нуучча".

"Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться", - сказал режиссер со сцены.

Действие драмы происходит в Якутии в конце XIX века.

Ранее фильм удостоился Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада" международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.

Приз за лучший сценарий вручили картине "Капитан Волконогов бежал". Драма, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению он найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть. Создатели охарактеризовали картину как "историю о покаянии и раскаянии".

За самую удачную операторскую работу отмечена картина "Молоко птицы" режиссера Евгения Марьяна, оператором этого фильма выступил Николай Желудович. Приз имени композитора Микаэла Таривердиева вручили Алексею Ретинскому как автору оригинальной музыки к фильму. Он написал музыку для драмы "Медея" Александра Зельдовича.

Жюри "Кинотавра" возглавила актриса Чулпан Хаматова, вместе с ней 15 картин основной конкурсной программы оценивали сценарист Олег Маловичко, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов, киновед Лилия Немченко.

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