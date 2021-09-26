Оперный певец Ильдар Абдразаков встретит юбилей на гастролях в Вене

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России, лауреат премии Grammy, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков в воскресенье отметит день рождения с семьей и коллегами в Вене, где репетирует оперу Россини "Севильский цирюльник". Об этом певец рассказал ТАСС.

"К своему 45-летию я отнесся спокойно и день рождения буду праздновать в кругу семьи. По счастью, они могут ездить со мной на гастроли, и сейчас мы вместе в Вене, где я участвую в постановке "Севильского цирюльника" Россини", - сказал Абдразаков.

На праздник он пригласил коллег по спектаклю в Венской опере. "Интересно, что с одним из солистов премьеры, Хуаном Диего Флоресом, мы отмечали мое 25-летие, - отметил именинник. - Тогда мы оба были в Милане и готовились к премьере "Сомнамбулы", где я дебютировал".

Идеальным подарком певец называет возможность "собрать всех вместе на праздник - родных и друзей". "А загадываю я, чтобы они были счастливы и здоровы. Это хоть и распространенное пожелание, но действительно важное, особенно сейчас", - подчеркнул он.

Биография

Ильдар Абдразаков родился и вырос в Уфе, там же в возрасте 14 лет впервые вышел на сцену - в составе миманса. Окончил Уфимский государственный институт искусств. Участвовал в телеконкурсе Ирины Архиповой "Большой приз Москвы" и победли на Конкурсе им. Глинки, после начал выступать в Мариинском театре.

"Самый большой успех - то, что моя семья со мной, что меня поддерживают супруга, дети и родные, - признался маэстро ТАСС. - А если говорить о профессии - это возможность выступать в лучших театрах мира с прекрасными певцами, коллегами и друзьями, заниматься любимым делом и работать в удовольствие".

Сегодня Абдразаков - постоянный участник постановок в ведущих оперных театрах мира: миланском "Ла Скала", Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венской государственной опере, Баварской государственной опере, Парижской национальной опере, Королевском театре "Ковент-Гарден", Большом театре России. Он обладатель двух премий "Грэмми" и "Оперного Оскара" (Oscar della Lirica), лауреат национальной театральной премии "Золотая маска".

Показы "Севильского цирюльника" в Венской опере запланированы 28 сентября, 1, 4, 7, 10 и 14 октября. После этого Абдразаков впервые споет Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского в Королевской опере в Льеже. В ноябре у Абдразакова запланирован сольный концерт в "Ла Скала" и там же - опера Верди "Макбет" с Анной Нетребко в декабре. "Но и в России обязательно буду выступать, - добавил певец. - В ноябре запланирована премьера "Дон Жуана" в Большом театре, а в конце года в Москве будет большой рождественский концерт".