Российская драма "Ничья" удостоилась приза на международном фестивале в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дебютная драма Лены Ланских "Ничья" удостоилась главного приза конкурсной программы "Новые режиссеры" на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"В этом году мы уже гордились за фильм "Разжимая кулаки" (режиссер Кира Коваленко, картина удостоилась главного приза программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале), и сейчас настало время чествовать создателей яркого проекта "Ничья". Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов. Приятно видеть, когда поддержанные ведомством картины выстреливают и так великолепно представляют нашу страну на международной арене", - отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.

Социальная драма "Ничья" повествует о жизни 14-летней девочки, которая вынуждена скрывать, что родила ребенка. Производством картины занималась студия СТВ при поддержке Минкультуры РФ. Роли исполнили Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов и другие артисты. Фильм также был представлен в конкурсной программе завершившегося в субботу российского фестиваля "Кинотавр".