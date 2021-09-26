Следы средневековой крепости обнаружили в Арзамасе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Археологи в городе Арзамасе Нижегородской области обнаружили следы средневековой крепости, которая, по мнению некоторых историков, возникла при военном походе царя Ивана Грозного на Казань в 1552 году, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

"Раньше информацию об арзамасской крепости можно было почерпнуть лишь из немногочисленных письменных источников. Археологические исследования существование арзамасского кремля до настоящего времени не подтверждали. В ходе раскопок впервые был обнаружен ров крепости, границы которого соответствовали ранее известным данным", - сообщили в администрации.

О времени основания крепости существуют противоречивые сведения. Некоторые историки связывают ее возникновение с военным походом Ивана Грозного на Казань в 1552 году. Крепость "Большой острог" представляла собой стену из дубовых бревен, в некоторых местах усиленную рвом и валом. Она имела 12 башен, четыре из которых были проездными. Во время пожара 1726 года огнем была уничтожена большая часть деревянной крепости. С этого времени она больше не восстанавливалась.

"На некоторых участках культурный слой залегает очень глубоко. В числе интересных находок - участки каменных и деревянных мостовых, подполы построек XVIII века со следами разных пожаров. На пересечении улиц Карла Маркса и Ступина было обнаружено церковное кладбище. Останки переданы для обследования антропологам, после чего будут перезахоронены. Впереди еще минимум месяц работы, поэтому не исключено, что на этом находки не закончатся", - рассказал заместитель директора по научной работе межрайонного центра археологических исследований Алексей Свиридов.

Арзамас основан в середине XVI века как крепость, которую определил заложить Иван Грозный в 1552 году на месте древнейшего мордовского поселения эрзя, когда шел третьим походом на Казань. Предполагается, что название города связано с именами двух братьев Арзая и Маcая, которые, по одной из легенд, встретили царя дарами и первыми приняли православную веру. Официально датой основания считается 1578 год.

Арзамасская крепость сыграла важную роль в обороне юго-восточных границ русского государства. Воинская слава города отражена в гербе, утвержденном в 1781 году. Он изображается в форме щита, на золотом поле два стропила: верхнее - красное, нижнее - зеленое. С 1719 года Арзамас был главным городом провинции, входившей в Нижегородскую губернию. Число его жителей в начале XVIII века достигало почти 7 000 человек, немногим меньше, чем в Нижнем Новгороде.