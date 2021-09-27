В "Художественном" пройдет вечер в честь 90-летия со дня рождения Юлиана Семенова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киносеть "Москино" 8 октября проведет в кинотеатре "Художественный" вечер в честь 90-летия со дня рождения советского и российского сценариста Юлиана Семенова. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе киносети.

"Восьмого октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского писателя, сценариста, прозаика и общественного деятеля Юлиана Семенова. Специально к этой дате "Москино" подготовило ретроспективу фильмов по его произведениям, многие из которых относятся к жанру политического детектива - "Крах операции "Террор", "Испанский вариант", "Лицом к лицу" и другие", - сказал собеседник агентства.

Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Москино Звезда", "Москино Тула", "Москино Сатурн", "Москино Молодежный", "Москино Спутник", "Москино Полет" и "Москино Салют". Расписание сеансов можно посмотреть на сайте. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

"В этот день в кинотеатре "Художественный" состоится вечер, посвященный юбилею писателя, который даст старт циклу специальных кинопоказов. В кинотеатре соберутся почитатели творчества Юлиана Семенова - кинематографисты, которым посчастливилось с ним работать, а именно Евгений Герасимов, Ирина Алферова, Елена Цыплакова, Игорь Клебанов, друзья и коллеги, лично знавшие мастера, представители силовых структур, чья героическая служба стала одной из ключевых тем его творчества. Они поделятся своими воспоминаниями, расскажут, как повлияло на них его творчество, попытаются разобраться, чем он вдохновлялся и где черпал идеи для своих сюжетов", - сказал собеседник агентства.

С пленки будет показан детектив "Петровка 38", снятый в 1980 году режиссером Борисом Григорьевым по одноименной повести Юлиана Семенова.