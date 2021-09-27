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В Милане 29 сентября откроется перекрестный год музеев России и Италии

Посол РФ Сергей Разов отметил, что приедет "десяток руководителей крупнейших российских музеев"

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Перекрестный год музеев РФ и Италии откроется в среду, 29 сентября, в Милане. Об этом в понедельник сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая в Русском доме перед соотечественниками.

"Послезавтра я еду в Милан, где, надеюсь, с участием министров культуры наших стран откроется перекрестный год музеев", - сказал он. Дипломат уточнил, что приедет "десяток руководителей крупнейших российских музеев".

Договоренность о проведении такого обмена, в рамках которого запланированы выставки, конференции и встречи музейных руководителей, была достигнута давно, но проведение перекрестного года музеев откладывалось из-за пандемии. Ранее сообщалось, что его сроки будут продлены на 2022 год.

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