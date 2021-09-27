На фестивале в Екатеринбурге представят 17 моноспектаклей и дуэтов из России и Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Моноспектакли и дуэты из России и Казахстана представят на третьем открытом театральном фестивале "Свой", который пройдет с 28 сентября по 4 октября в Екатеринбурге. На четырех площадках покажут 17 постановок, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор фестиваля Ирина Евдокимова.

"28 сентября на площадках "Коляда-театра", площадке Свердловского академического театра драмы, на театральной платформе "Ельцин-центра" и в Камерном театре вы увидите 17 моноспектаклей и дуэтов. Хочу сказать, что если в первом фестивале в 2018 году было больше моноспектаклей, то сейчас оборот набирают дуэты", - сказала директор фестиваля, уточнив, что на фестиваль приедут участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Брянска, Мирного (Якутия) и Костаная (Казахстан).

Как отметила Ирина Евдокимова, по результатам просмотра и обсуждения постановок фестиваля жюри определит обладателя Гран-при и лауреатов. Постановки, достойные получить призовые места, опередят российский театровед Павел Руднев из Москвы, театральный критик Оксана Кушляева из Санкт-Петербурга и екатеринбургский драматург Татьяна Филатова.

Фестиваль пройдет в соответствии с действующими в Свердловской области мерами санитарно-эпидемиологической безопасности, добавил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. На всех площадках будет действовать масочный режим.