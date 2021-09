Telegraph: эксперты с помощью ИИ на 90% определили картину Рубенса в Лондоне как подделку

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Полотно, приписываемое кисти нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "Самсон и Далила", находящееся в лондонской Национальной галерее (НГ), почти наверняка подделка. К такому выводу пришли швейцарские эксперты в результате исследования давнего предмета споров специалистов с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщает в понедельник газета Daily Telegraph.

Для сканирования полотна, приобретенного НГ в 1980 году на аукционе в Лондоне за£ 2,5 млн ($3,4 млн), исследователи использовали программу ИИ, способную улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого художника. По словам ученой Карины Пововичи, она была "просто шокирована: каждый фрагмент, каждый квадрат оказался более чем на 90% фальшивым". "Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что не ошиблись, но результат был одинаковым", - сказала исследователь.

Эти же технологии ранее использовались для сканирования другой картины A View of Het Steen in the Early Morning ("Вид на Хет Стин ранним утром"), приписываемой Рубенсу, авторство которой никогда не подвергалось сомнению. Согласно результатам это произведение с вероятностью 98,76% было создано нидерландским художником.

Новые данные подтверждают, как указывает издание, "предположения о происхождении "Самсона и Далилы", при этом некоторые эксперты утверждают, что эта работа является всего лишь копией утерянной оригинальной картины Рубенса, написанной около 1610 года.

Представитель Национальной галереи заявил, что НГ "всегда принимает к сведению новые исследования". "Мы ждем его полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить любые доказательства". "До этого момента дальнейшие комментарии будут невозможны", - добавил он.