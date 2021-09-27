Maneskin выступят с концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках европейского тура

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России в 2022 году в рамках европейского тура, сообщается в понедельник в Instagram коллектива.

Выступление в Москве запланировали на 9 марта 2022 года, в Петербурге - на 11 марта 2022 года. Всего группа выступит в 16 европейских городах.

Триумфаторы "Евровидения" Maneskin впервые посетили Россию летом и обещали вернуться с концертами.

Группа основана в 2015 году, в нее входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения к родине Виктории. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе "Евровидение" в 2021 году с песней Zitti e Buoni.