В Калининграде открылась выставка "Вместе" о приграничном сотрудничестве "Россия - ЕС"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка о программе приграничного сотрудничества "Россия - ЕС" открылась в Калининграде 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Экспозиция посвящена приграничному сотрудничеству Российской Федерации и Европейского Союза, которое на протяжении четверти века содействует социально-экономическому развитию территорий по обе стороны границы и укреплению связей между людьми. Она рассказывает о 22 проектах, которые были реализованы в рамках различных программ приграничного сотрудничества Россия - ЕС 2014 - 2020", - говорится в сообщении.

Губернатор Антон Алиханов отметил важность развития международного сотрудничества, добавив, что действующая итерация программы является крайне важной. В регионе ведется 38 проектов по программе "Россия - Литва", 31 проект - по программе "Россия - Польша", десять проектов насчитывает программа "Интеррег. Регион Балтийского моря". По словам Алиханова, он уверен, что эта программа делает много для укрепления связей между нашими странами и народами и служит развитию добрососедских отношений. Также глава региона сообщил, что идет подготовка новой программы на период с 2022 по 2027 годы. По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача, выставка призвана рассказать как можно большему количеству людей о том, какая большая работа ведется с 2008 года в рамках приграничного сотрудничества РФ и ЕС и других стран.

"Было реализовано 452 проекта, €337 млн - общий бюджет программ, которые были выполнены, даже несмотря на пандемические сложности. Все проекты, которые входят в программы, выбираются по принципу улучшения качества жизни людей из приграничных регионов", - сказал он.

Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер подчеркнул, что название выставки "Вместе" прекрасно отражает саму суть приграничного сотрудничества, ведь оно предполагает совместную деятельность: "Цель этой выставки - показать конкретные результаты нашего взаимодействия. Важно, что о них рассказывают сами участники проекта, что позволяет оценить значимость приграничного сотрудничества. И в этом Калининградская область является одним из важных партнеров".

От Калининградской области на выставке представлены шесть проектов: это сохранение исторических музейных кораблей (корабль "Витязь"), создание добровольной пожарной команды на Куршской косе, обустройство территории калининградского зоопарка, повышение доступности и качества реабилитации для уязвимых групп в приграничном регионе. С сентября по ноябрь выставка, кроме Калининграда, пройдет также в Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Мурманске - четырех крупных городах Северо-Западного федерального округа, который является активным участником программ приграничного сотрудничества Россия - ЕС.