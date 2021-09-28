В Пушкинском музее открывается выставка Ксении Хауснер о роли женщин в жизни и искусстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка современной австрийской художницы Ксении Хауснер откроется во вторник в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Мы показываем выдающуюся современную австрийскую художницу, которая работает в фигуративной манере. Мне кажется, это очень интересно. У нас и запрос большой на современную живопись у публики, потому что в музее много классического искусства, искусства начала века, середины века, а современных художников-живописцев привозим редко", - рассказал ТАСС куратор выставки Данила Булатов. По его словам, работы Ксении Хауснер ранее были представлены в Русском музее, также она участвовала в Московском биеннале.

Всего на выставке "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" представлено 30 живописных произведений, а также некоторые фотографии, которые художница создала в ходе подготовки к написанию картин. Ретроспектива ее работ организована в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.

"Ее творчество очень созвучно нашему времени, когда мы все немножко оказались разобщены, разделены и переживаем ситуацию пандемии. Работы Ксении - про человеческое общение, про взаимодействие людей, про их какое-то чувство привязанности, чувство близости. Она раскрывает человеческие отношения. Это то, что находится в центре ее творчества", - отметил Булатов.

Как призналась сама художница журналистам, ни одна из ее работ прямо не говорит о том, что происходит на картине. "Она не дает ответа - она поднимает вопрос. И это самое важное", - заявила Хауснер.

Женская тема в творчестве художницы

Куратор выставки отметил актуальность "женской повестки" в настоящее время.

Экспозиция работ Хауснер продолжает женскую тему выставки "Музы Монпарнаса", которая 3 октября заканчивает работу в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Плавным переходом от одной выставки к другой станет цикл лекций с участием женщин-художниц, в котором примет участие и сама Ксения Хауснер, сообщили в пресс-службе музея. Хотя художница обращается в своем творчестве в основном к женским персонажам, и это самостоятельные, независимые женщины, она не считает себя феминисткой.

"Женские персонажи там доминируют, хотя мужчины тоже есть, безусловно. Ей просто кажутся женщины интереснее, разнообразнее, богаче, более приспособленными для такой, условно скажем, актерской игры. Часто ей позируют просто люди с улицы, ее помощники, иногда - какие-то друзья, знакомые, сестры. Сама Ксения говорит, что ее героини - отнюдь не музы, они - самостоятельные, независимые женщины, но это не радикальный феминизм, речь идет о том, что общечеловеческие темы поднимаются при помощи женских персонажей", - сказал Булатов.

О Ксении Хауснер

Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер. В 1992 году художница решает посвятить себя исключительно живописи. Театральное и вообще повествовательное начало в творчестве позволяет говорить о художнице как о наследнице многовековой традиции западноевропейской живописи, при этом на ее работах - современные типажи. Кураторы отмечают насыщенность цветовой палитры художницы, работу широким мазком, интерес к декоративным решениям и орнаментальным мотивам, а также предпочтение крупного формата.

Выставка завершится 16 января 2022 года.