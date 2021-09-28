Музыканты из семи стран примут участие в Рождественском фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Музыканты из Японии, Великобритании, Грузии, Сербии, Испании, Венгрии и России примут участие в Международном рождественском фестивале искусств в Новосибирске, который пройдет в декабре. На площадке Новосибирской филармонии впервые со своим коллективом выступит Горан Брегович, сербский исполнитель и композитор, написавший музыку к нескольким фильмам Эмира Кустурицы, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

"Хочу пригласить всех любителей балканских ритмов, к нам приедет сербский композитор, исполнитель с мировым именем Горан Брегович и его коллектив "Свадебно-похоронный оркестр". <...> В музыкальной программе фестиваля шесть стран: Япония, Грузия, Испания, Венгрия, Великобритания и Сербия. Если быть совсем точным, то в коллективе у Горана Бреговича есть граждане Сербии, Черногории и Болгарии", - рассказал Бочарников.

Он пояснил, что участники из Венгрии совместно с коллективом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии представят отрывки из оперетты. Концертную программу, где будут собраны композиции из аниме и компьютерных игр, исполнят музыканты из Японии. Испанию на фестивале будет представлять аккордеонист-виртуоз Горка Эрмоза, а Великобританию - пианист Барри Дуглас, который совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром исполнит концерт композитора Роберта Шумана, а также сюиту из балета "Щелкунчик".

Кроме этого, на сцене филармонии выступит Тбилисский патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы. "Сам коллектив занесен в список нематериального культурного наследия человечества. 60 первоклассных грузинских певцов исполнят для вас многоголосные церковные грузинские песнопения, народные песни, духовную музыку, музыку современных композиторов. Я думаю, всем любителям не только хоровой музыки, но и всем любителям Грузии будет интересно послушать", - добавил Бочарников.

Театральная программа

Как сообщила журналистам Татьяна Людмилина, директор Новосибирского молодежного театра, одного из организаторов фестиваля, в программе будут представлены как спектакли местных театров, так и столичных. Всего в программе 24 спектакля, которые будут показаны на семи площадках Новосибирска. Откроет фестиваль спектакль МХТ им. Чехова "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева. По словам Людмилиной, постановка впервые приедет в Новосибирск в гастрольном варианте.

Свои спектакли в Новосибирске представят также Московский драматический театр имени Пушкина ("Рождество О`Генри"), МХАТ им. Горького ("Лес"), Московский губернский театр ("Дядя Ваня" с Сергеем Безруковым в главной роли). Людмилина отметила, что билеты на многие спектакли можно будет приобрести по "Пушкинской карте". В свою очередь замминистра культуры Новосибирской Григорий Милогулов сообщил, что Рождественский фестиваль давно стал брендом региона за счет того, что затрагивает все сферы искусства. "Этот фестиваль стал уже масштабным брендом и культурным событием Новосибирской области, и еще одним из факторов этого успеха является то, что этот фестиваль является таким мультидисциплинарным. В нем и театральное искусство представлено, и музыкальное, и выставочные проекты", - отметил он.

Первый Рождественский фестиваль состоялся в декабре 1995 года, с тех пор он проводится один раз в два года. В 2019 году мероприятие вошло в нацпроект "Культура". Его организаторами выступает Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная филармония, Новосибирский академический молодежный театр "Глобус".