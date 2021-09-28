Денис Мацуев впервые с начала пандемии даст в Москве концерт

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сольный концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева в Московском международном Доме музыки (ММДМ) 29 сентября впервые с начала пандемии коронавируса пройдет со стопроцентной заполняемостью зала. На мероприятии будет действовать формат "ковид-фри", сообщили во вторник в пресс-службе ММДМ.

"Впервые за полтора года в Москве состоится мой сольный концерт, когда зал будет заполнен на 100%, - привели в пресс-службе слова Мацуева. - Система пропуска в концертный зал по QR-коду - это то, как будут работать все концертные залы по всему миру в ближайшей перспективе. И мне важно, чтобы эта история прижилась в России, потому что благодаря такому подходу мы сможем встречаться с моей любимой публикой, несмотря на тяжелые времена. И со своей стороны я сделаю все от меня зависящее, чтобы и дальше развивать этот формат".

До 1,7 тыс. зрителей одновременно - такова вместимость Светлановского зала - смогут услышать сочинения Бетховена, Листа и Рахманинова.

В Доме музыки мероприятия в формате "ковид-фри" проходят с конца августа этого года.

Согласно приказу департамента культуры Москвы, столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей. В этом случае организаторы имеют право не придерживаться антиковидных правил, таких как ограничение на количество зрителей в 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек, исключительно при наличии посадочных мест, а также обязательное ношение масок и перчаток.