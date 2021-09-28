В Архангельской области создали фестиваль театров малых городов

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России "Театральная пристань" пройдет в Каргополе Архангельской области с 7 по 10 октября 2021 года при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Дома народного творчества Архангельской области.

"Первый Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России "Театральная пристань" пройдет в городе Каргополь Архангельской области с 7 по 10 октября. Он соберет 12 коллективов из разных уголков России", - сказали в пресс-службе.

В Каргополь приедут театры из Ярославской, Тверской, Владимирской, Вологодской, Ростовской, Архангельской и Рязанской областей, Красноярского края, театр "Факел" из города Харцызск Донецкой Народной Республики представит свою программу онлайн. Жюри возглавит доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра ГИТИСа Сергей Терехов. В составе жюри также драматург Татьяна Уфимцева, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Марина Куц, заслуженная актриса РФ Наталья Малевинская и другие.

Многие коллективы остановили свой выбор на русской классике. Например, народный театр-студия "Ра Вестник" покажет спектакль по мотивам пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор". Народный любительский художественный коллектив Рязанской области театр "ТРаМ" представит пьесу А. Н. Островского "Не все коту масленица". Победитель получит Гран-При и награду - "Золотое руно".

Размер гранта составил около 1,1 млн рублей, общее финансирование проекта - более 2,4 млн рублей.

Президентский фонд культурных инициатив образован в мае 2021 года. Ранее о его создании в послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Фонд может поддерживать инициативы муниципальных учреждений, коммерческих организаций и тех деятелей культуры, которые официально выступают в статусе индивидуальных предпринимателей.